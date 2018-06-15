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Крим – російський! Реакція МЗС України на скандальну заяву Трампа

Україна не реагуватиме на заяву президента США Дональда Трампа про “російський Крим”.

Нагадаємо, що американське видання BuzzFeed News з посиланням на власні джерела стверджує, що Дональд Трамп на саміті Великої сімки сказав світовим лідерам, що “Крим – російський, тому що всі там говорять російською”.

Прес-секретар МЗС України Мар’яна Беца сказала у коментарі журналістам, який транслював також телеканал 112 Україна, що Україна на плітки не реагує.

– Ми не будемо реагувати. По-перше, ми ніколи не реагуємо на плітки. Мені відомо, що Білий дім не відреагував, сказавши, що ця інформація відсутня у них, – сказала Беца.

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Зазначимо, що Білий дім дійсно офіційно відхрестився від подібної заяви Трампа. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що їй нічого не відомо з приводу можливих слів президента США Дональда Трампа про те, що Крим є російським, бо всі жителі півострова розмовляють російською.

– Я не знаю про подібні слова. Я знаю, що це було повідомлено журналістами, але я не буду коментувати приватну розмову, в якій я не брала участі й про яку в мене немає інформації, – сказала спікер.

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