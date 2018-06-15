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Кучма обговорив з главою делегації ЧХ водопостачання Донбасу

Леонід Кучма прийняв голову делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Алана Ешлімана.

Про це заявила прес-секретар президент України (1994 – 2005 рр.), представника у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

У розмові обговорили низку гуманітарних питань, які стосуються Донбасу. Зокрема, йшлося про безперебійне водопостачання в Донецькій та Луганській областях, якого потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення.

Основну увагу було приділено питанню аварійно-ремонтних робіт моста в районі Станиці Луганської.

– Алан Ешліман висловив занепокоєння ситуацією, яка склалася навколо цього об‘єкту через недостатню увагу до відновлення мостового переходу з боку української сторони.

Учасники бесіди погодились щодо необхідності активізації роботи для вирішення зазначеної проблеми. Леонід Кучма наголосив, що звернеться до відповідних інстанцій української влади з цього питання, – йдеться у повідомленні.

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Окремо Леонід Кучма поінформував співрозмовника щодо недотримання режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО.

Нагадаємо, представника України пустили у колонію, де знаходиться Олег Сенцов.

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