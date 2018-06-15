Куди піти на вихідних у Києві: 5 подій вікенда

Майбутній червневий вікенд у Києві порадує жителів столиці і концертами, і фестивалями, і спортивними змаганнями.

Кияни зможуть відвідати фестиваль Білі Ночі, на якому виступлять близько 100 артистів. За фудкорт відповідатиме UlichnayaEda, тому провести там можна хоч цілий день.

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Також можна відправитися на довгоочікуваний фінал міжнародного змагання NEYMAR jr’s FIVE.

Факти ICTV підготували список найкращих заходів вихідних.

Jubilee. Try me tour

MonteRay Live Stage

15 червня, 19.30

Вартість: 299-600 грн

Придбати квитки можна тут

Довгоочікуваний концерт учасника Versus Battle, котрий не зазнав жодної поразки, відбудеться в Києві вже цієї п’ятниці. Пісні Jubilee зворушать слухачів ліричними текстами, торкаючись серця, та при цьому уникаючи банальності і дивуючи бадьорим драйвом. Когось це змусить гойдати головою під біт, а когось підштовхне зважитись і до більш розкутих рухів.

Старий перевірений матеріал артиста буде доповнено новинками, які неодмінно потішать поціновувачів хіп-хоп музики.

Фестиваль Білі Ночі

Арт-завод Платформа

15-16 червня

Вартість: 450-650 грн

Придбати квитки можна тут

Не треба їхати до Полярного кола, щоб побачити і відчути Білі Ночі. Уже вшосте фестиваль, що традиційно відбудеться на Арт-заводі Платформа, наповнить червневу задуху сяянням яскравого свята. Атмосферу створюватимуть понад 100 артистів у світлі лайт-шоу, якісно виконаних на рівні сучасних європейських вечірок.

Резиденти Ulichnaya Eda не дадуть зголодніти гостям дійства і доповнять вибух музики й світла вибухом смаку.

Всеукраїнський фінал міжнародного змагання NEYMAR JR’S FIVE

Поштова площа

16 червня, 10.00 – 17.00



17 кращих команд з усієї країни змагатимуться за Національний Кубок Neymar Jr’s Five, та можливість продовжити боротьбу на світовій арені! Адже переможці поїдуть у Бразилію представляти Україну на Світовому Фіналі Neymar Jr’s Five.

Міжнародний авторський турнір з міні-футболу світової зірки Неймара в Україні стартував у березні і протягом трьох місяців кваліфікації проходили у Львові, Харкові, Дніпрі, Києві, Одесі та Вінниці.

16 червня на Поштовій площі відбуватимуться справжні футбольні баталії, адже на кону – подорож на Світовий фінал, де змагатимуться ще 60 країн, та незабутня зустріч з Неймаром.

Правила змагання досить оригінальні. Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років).

Формат — 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол.

Програма:

10.00 – старт турніру

14.00 – 15.00 – старт ігор play-off

16.30 – 17.30 – фінальні матчі та нагородження

Perfect Dance

Perfect Place

16 червня, 18.00

Вартість: 300 грн

Придбати квитки можна тут

Для всіх, хто мріяв нарешті вийти літньої ночі на теплий пісок, щоб розчинитись у танцювальних ритмах, ми рекомендуємо open-air вечірку, що відбудеться на Венеційському острові у Perfect Place.

Perfect Dance насправді обіцяє бути “пьорфект” святом для кожного, хто завітає на пляж 16 червня, починаючи з 18.00, адже чудовий краєвид тут буде поєднано з бадьорими, теплими, і водночас свіжими ритмами від таких діджеїв, як Alex Slog, A. Katwon, Khramow, Bellow, Mamay, Nil Tarasov, Smailov, Roman K та Morphom, яких майже неможливо побачити разом на одній сцені.

The Cancel x Band

Зелений Театр

16 червня, 20.00

Вартість: 250 грн

Придбати квитки можна тут

Колектив було засновано у 2011 році Андрієм Зеленським та Дмитром Федосовим. Гурт виконує твори на перетині ню-джазу з інструментальним хіп-хопом.

Після того, як Федосов залишив гурт, до колективу приєднались шість музикантів, разом з якими 16 червня на сцені Зеленого Театру Зеленський презентує сьомий альбом команди під назвою Case. Завітайте по витончену нуарну атмосферу під драйововий біт у джазовому аранжуванні.

Нагадаємо, ісландський гурт Kaleo вперше виступить в Україні в рамках фестивалю Park Festival, який відбудеться 25 липня 2018 року в Києві.