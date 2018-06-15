Лікарі з Дніпра пропонують безкоштовно пролікувати підірване здоров’я українських військових

У зведеннях штабу Операції Об’єднаних сил, які подаються щодня, нас інформують про загиблих і поранених українських військових. Але про реальний стан поранених зазвичай нічого не відомо. Дізнатися інформацію про них можна лише або від лікарів, або від волонтерів, які працюють у шпиталях.

На початок 2018 року статус учасника бойових дій (УБД) отримали понад 328 тисяч осіб, які брали участь у Антитерористичній операції на сході України. З них участь у реальних боях брали близько 120 тисяч осіб. Практично кожен з цих військовослужбовців разом з бойовим досвідом отримав і проблеми зі здоров’ям – починаючи від застуди і її ускладнень до гриж і вивихів. Це якщо вважати навіть без бойових травм. Зазвичай, такі травми військові змушені лікувати самостійно.

Я свою травму отримав в 2014 році, коли нас готували до відправки в АТО. Мені на рукопашці добряче виламали руку. В мене виникли проблеми з лівим плечовим суглобом, але наступного дня поїхав в АТО. Першу ротацію, півроку, просидів там. Не міг ні виїхати, ні пролікуватися. В 2014 взагалі був хаос, не було до кого звернутися. В 2015 році мені поставили неправильний діагноз, почали неправильно лікувати, а час затягнувся, – розповідає про свою травму учасник антитерористичної операції Максим Татаров.

Після повернення з війни Максим лікувався в рідному Запоріжжі, потім в Дніпрі в Мечникова. Згодом він потрапив до професора Головахи Максима Леонідовича.

Всі лікарі мені казали, що окрім операції нічого не допоможе. Ця операція коштувала 40 тисяч гривень. З усіма моїми знижками, УДБ, сума знизилась до 25 тисяч гривень. Але все одно, для мене це відчутні гроші. Аж коли вийшов на нормальних лікарів, професорів, тоді справа зрушилася. Я погоджувався на операцію, але грошей не мав. Тоді Головаха згадав про клініку Гарвіс, згадав, що в них є фонд, – говорить Максим.

В місті Дніпро й справді є Клініка сучасної хірургії, яка охоплює практично усі напрямки хірургії. Від початку військових дій на Донбасі працівники цієї клініки намагаються брати активну участь в допомозі військовослужбовцям, які захищають Україну. Медперсонал збирав кошти у створений фонд, та у співпраці із різними волонтерськими організаціями, направляв цю допомогу тим, хто її потребував.

Наші співробітники самостійно збирали кошти. Ми передавали багато чого через волонтерів – від продуктів харчування, до грошей на якісь серйозні необхідні прилади – біноклі, генератори, обігрівачі, акумулятори, тощо. Щорічно ми передаємо в Облдержадміністрацію сертифікати для дітей бійців АТО, які можуть в нас безкоштовно обстежуватися, – розповідає заступник директора по роботі з клієнтами Хірургічної клініки Гарвіс в Дніпрі Владислава Калініченко. Ми збирали гроші достатньо давно і не могли зрозуміти, куди їх витрачати. Зараз ми конкретно вирішили, що готові допомогти людині, якій потрібне оперативне втручання, – додає Владислава Калініченко.

Максим Татаров став першим пацієнтом, якого прооперували завдяки створеному фонду у лютому цього року. Колишньому військовому довелося залишити своє посвідчення учасника бойових дій і трохи розповісти про свій бойовий шлях. Це робиться для того, аби лікарі були впевнені, що допомагають саме тій людині, якій потрібне медичне втручання, а не комусь, хто за рахунок війни хоче безкоштовно поправити своє здоров’я.

Для мене все організували швидко, – говорить Максим. – 23 лютого я ліг в лікарню, 24 мені зробили операцію і 26 чи 27 лютого я вже був в Запоріжжі. Там же все залежить від складності операції. Після операції кілька днів варто полежати в лікарні, а потім тебе відправляють або за місцем проживання, або до твого лікаря і в подальшому визначається курс лікування.

Ми вважаємо себе соціально відповідальною організацією і хочемо допомагати людям. Це не говорить про те, що ми заохочуємо ті військові дії, які відбуваються у нас на Сході України. Ми говоримо про те, що люди потрапили в таку ситуацію і ми відчуваємо якісь зобов’язання перед ними, – говорить Владислава Калініченко.

У клініці розповідають, що вони змогли зібрати певний фінансовий фонд і тепер готові допомагати не лише українським військовим, а й волонтерам. Люди, які захищають цілісність держави на передовій чи в тилу, тепер мають змогу прооперуватися абсолютно безкоштовно. Варто лише надати свою історію, як доказ того, що ви дійсно учасник бойових дій чи волонтер, історію своєї хвороби і діагноз. В клініці заявку розглянуть, та по змозі нададуть допомогу.

Ми охоплюємо практично усі напрямки хірургії, окрім операцій на головному мозку, на серці і на легенях. У нас сучасне обладнання. І наша клініка короткого перебування. В середньому на стаціонарі достатньо три дні по всім видам операцій. В нас планова хірургія. Ми готові оперувати хворих за напрямками: абдомінальна хірургія, урологія, проктологія, мамологія, тавматологія і ортопедія, судинна патологія, спинальна нейрохірургія, отоларингологія. Окрім того, ми доглядаємо, годуємо наших пацієнтів. Також в нас передбачено післяопераційний реабілітаційний період, – розповідає заступник директора по роботі з клієнтами.

Максим розповів, що під час лікування до нього ставилися, як до дитини. Все на рівні – ставлення виняткове, харчування смачне, лікарі і молодший медичний персонал дуже піклувався про нього. Так само із вдячністю про допомогу цієї клініки говорить і інший пацієнт, якого прооперували в квітні цього року – Юрій Овсянніков, якому видалили пахову грижу.

Я приїхав в цю клініку, ми поговорили з лікарем, в мене попросили показати посвідчення, що я не на словах атошник. Ми домовилися і через тиждень мені зробили операцію. Я точно не знаю, чи на війні здобув ту грижу, чи до неї, бо вона ніби є і ніби немає. Вона мене турбувала, але було терпимо, – говорить Юрій.

Через три дні після операції чоловіка відправили додому. Зараз він запевняє, що почувається добре і нічого його не турбує. Зрештою, і наслідків не повинно бути.

У Максима наразі рука ще не зовсім робоча, адже плечовий суглоб дуже довго відновлюється. Але він однозначно бачить покращення. Дикого болю, який був спочатку, зовсім нема. Зараз чоловік проходить третій курс реабілітації. Щомісяця проходить спеціальні курси лікування.

Мені сказали, що сто відсотків розпрацьовану руку я отримаю через рік. До кінця року треба потерпіти. Але я відчуваю, що вже краще, на знеболювальних зовсім не сиджу, – говорить чоловік.

Яку кількість операцій готові провести в Гарвіс точно сказати не можуть. Все залежатиме від кількості людей, яким будуть готові допомогти і вартості цих операцій – яку суму доведеться витратити з фонду. Лікарі сподіваються, що вдасться продовжувати цю ініціативу.

Читайте: Шукають слабкі ланки оборони! Боєць ООС отримав поранення обличчя Бійці ООС знищили бліндаж з бойовиками ООС: чи вплине чемпіонат світу з футболу на війну на Донбасі

Нам потрібно розглядати кожен випадок окремо, тому для нас важливо, щоб людина на пошту нам надіслала відповідні документи, які підтвердять її участь в бойових діях і історію хвороби з діагнозом. Я не можу гарантувати, що допоможемо кожній людині, яка до нас звернеться. Це все розглядатиметься, чи об’єктивно людині потрібна допомога і чи є в цієї людини заслуги, за які їй потрібно допомагати, – наголошує Владислава Калініченко.

У клініці просять пацієнтів, яким необхідна допомога, звертатися за телефонами:

+38 (056) 794-10-20

+38 (095) 283-10-20

+38 (067) 353-10-20

або присилати свої дані на електронну адресу: [email protected]

І обіцяють відреагувати на кожен дзвінок чи лист.

Бути соціально відповідальними насправді не так вже і складно, а в наших військових з’явилась можливість прооперувати не бойові травми абсолютно безкоштовно в хороших умовах, і відчути вдячність звичайних людей за захист.

Дар’я Бура

ФОТО: aif.ua, dpchas.com.ua