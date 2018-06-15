Мінімальну зарплату в Україні підвищать – коли та на скільки

До кінця 2018 року мінімальну заробітну плату в Україні підвищать щонайменше до рівня 4200 грн.

Про це віце-прем’єр Павло Розенко заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

– Коли ми говоримо про те, чи в цьому році буде чи не буде підвищення мінімальної заробітної плати, я все-таки оптиміст. Я переконаний, що ініціатива, яку проголосили все ж не політичні сили, а президент України Петро Порошенко, щонайменше, підняти до 4200 грн, буде реалізована. Ми зробимо цей крок, – заявив він.

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При цьому Розенко переконаний, що друкувати гроші для такого кроку не потрібно, а саме підвищення мінімальної зарплати не вплине на рівень інфляції в Україні.

До слова, раніше екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляв, що економічних передумов для підвищення мінімальної заробітної плати за результатами першого півріччя немає.