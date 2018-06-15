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Монетизація субсидій: коли та як проходитиме

Монетизація субсидій, яка розпочнеться з 1 січня 2019 року, буде проведена у три етапи.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Андрія Реву.

Так, перший етап розпочнеться з 1 січня, другий – з 1 травня, а заключний третій – з 1 жовтня 2019 року.

Рева також відзначив, що механізм проведення монетизації ще до кінця не відпрацьовано.

– Зараз триває процес верифікації одержувачів субсидій, адже попередній раз люди декларували свої доходи у 2015 році.

Якщо виявлено п’ятдесят тисяч осіб, серед яких є власники будинків площею понад 200 квадратних метрів і квартир більше 120 квадратних метрів, які з нульовими доходами купували автомобілі за 700 тисяч гривень та інші коштовні речі, то, напевно, перевірка потрібна.

Адже монетизація субсидій означає надання громадянам грошей для оплати комунальних послуг, і тому потрібно забезпечити адресність допомоги, щоб гроші отримували саме ті люди, які дійсно потребують субсидії, – заявив міністр.

Читайте: Мінімальну зарплату в Україні підвищать - коли та на скільки Отримання субсидії: в якому випадку прийде інспектор Україна і МВФ: що змінять транші і які перспективи

Нагадаємо, у Мінфіні пропонують забирати субсидії у боржників за комунальні послуги.

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