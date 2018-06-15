Нові правила вступу у медичні ВНЗ

З 2018 року всі абітурієнти, які вступають до медичних ВНЗ, мають набрати 150 балів.

– З цього року для вступу у медичний університет вводиться на вступні 150 балів – на всі профільні предмети – і для студентів-бюджетників, і для контрактників, – заявила на прес-конференція в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Тобто, за її словами, всі, хто вступає у медичні ВНЗ, мають отримати бал не нижче 150.

– Також дозволяємо, аби ті студенти, які набрали найвищі бали, обирали, куди вони хочуть піти навчатися. Ті, хто мають нижчі бали, забирать ті місця, які залишилися, – наголосила вона.

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До речі, з 2019 року до педагогічних та медичних ВНЗ у першу чергу братимуть абітурієнтів, які погодяться 3 роки відпрацювати в селі або селищі.