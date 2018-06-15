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Омбудсмена Денісову не пустили до Сенцова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прибула в колонію, де знаходиться Олег Сенцов, але її не пустили до ув’язненого.

Олег Сенцов

Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову, яка прибула в російську колонію, повідомила у Facebook, що її не пустили до українського режисера Олега Сенцова.

Я зустрілася з начальником колонії та начальником управління виконання покарань в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, саме він відмовив мені у зустрічі з Сенцовим. Причину відмови він не назвав, – сказала Денісова.

Він також відмовився надавати будь-яку інформацію, у тому числі й про стан здоров’я Олега Сенцова.

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До слова, резолюція із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів у Росії була прийнята на сесії Європейського парламенту 14 червня.

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