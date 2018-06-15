Путін звільнить Сенцова – експерт назвав умову

З Путіним і звільненням Сенцова є тільки один варіант, на який погодиться керівництво Кремля, – обмін.

Про це в коментарі Слову і Делу розповів політолог Володимир Воля.

– На Путіна щодо більш серйозних питань навіть санкції не завжди діють, тим більше якісь заклики, навіть з огляду на голодування. Якщо кожен ув’язнений голодуватиме, то через це доведеться всіх відпускати? Ні, тих, хто голодує, починають годувати примусово. Тому голодування – також не те, що змусить Путіна якимось чином відреагувати, – зазначив Володимир.

– У випадку з Сенцовим практику тюремної системи змінювати не будуть. Почнуть примусово годувати. Заклики тут не діють – ні 38 країн, ні більшої кількості. До цього заклики не діяли на Путіна і зараз нічого не зміниться. Це просто символічний жест, нагадування з боку західних країн у зв’язку з тим, що йде ЧС, – уточнив експерт.

На його думку, у випадку з Путіним і звільненням Олега Сенцова є лише один варіант, на який погодиться керівництво Кремля, – обмін.

Путін не піде на звільнення, яке виглядатиме як одностороння поступка з його боку.

Нагадаємо, влада Росії поки не думала про можливість обміну Олега Сенцова на головного редактора РІА Новини – Україна Кирила Вишинського.