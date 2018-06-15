PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Реформу СБУ запропонували у 2004 році. Україна згаяла 14 років - Смешко/

Реформу СБУ запропонували у 2004 році. Україна згаяла 14 років – Смешко

Реформа Служби Безпеки України була запропонована ще в 2004 році, однак згодом була зупинена. Через 14 років Україна повернулася до тих самих питань.

Ігор Смешко

Реформа Служби Безпеки України була запропонована ще в 2004 році за часів 2-го президента України Леоніда Кучми (1994-2005 рр), заявив екс-глава СБУ Ігор Смешко (2003-2005 рр.).

– Реформа була з трьох складових. СБУ мала залишитись національним конттрозвідувальним органом, який би координував діяльність усіх урядових установ у плані контррозвідувальної роботи в країні, – розповів він.

За словами Смешка, реформа була з трьох частин. По-перше, відокремлення від СБУ головного управління розвідки. Це відбулося у 2004 році. На базі ГУ була створена служба зовнішньої розвідки.

Воєнна контррозвідка, яка була розпорошена перед цим, була зібрана в один департамент. І була підготовлена передача воєнної контррозвідки до складу Міноборони, як це є у всіх країнах НАТО.

Читайте: СБУ заблокувала кібератаку на дипвідомство країни-члена НАТО

По-третє. Після прийняття Конституції 1996 року було визначено, що ми повинні створити Нацбюро розслідувань.

СБУ була готова передати в нього людину з потужною базою даних і відповідними можливостями у всіх ділянках, де проникала корупція і оргзлочинність.

– Ми не встигли зробити 2 останніх елементи. Чому це не було зроблено за час президента Ющенка, я не знаю. Ця реформа була зупинена.

Зараз ми чуємо, що про те саме йдеться. Але сьогодні вже не 2004 рік. 14 років було згаяно і ми по спіралі прийшли до цього, – зауважив він.

Раніше глава представництва НАТО в Києві Александер Винников застеріг Україну від провалу реформи СБУ. За його словами, концепція щодо перетворення СБУ в сучасну службу безпеки була представлена в 2016 році, проте відтоді в цій сфері не було досягнуто прогресу.

Фото: Всеукраїнська громадська організація Сила і Честь

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка