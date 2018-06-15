Реформу СБУ запропонували у 2004 році. Україна згаяла 14 років – Смешко

Реформа Служби Безпеки України була запропонована ще в 2004 році, однак згодом була зупинена. Через 14 років Україна повернулася до тих самих питань.

Реформа Служби Безпеки України була запропонована ще в 2004 році за часів 2-го президента України Леоніда Кучми (1994-2005 рр), заявив екс-глава СБУ Ігор Смешко (2003-2005 рр.).

– Реформа була з трьох складових. СБУ мала залишитись національним конттрозвідувальним органом, який би координував діяльність усіх урядових установ у плані контррозвідувальної роботи в країні, – розповів він.

За словами Смешка, реформа була з трьох частин. По-перше, відокремлення від СБУ головного управління розвідки. Це відбулося у 2004 році. На базі ГУ була створена служба зовнішньої розвідки.

Воєнна контррозвідка, яка була розпорошена перед цим, була зібрана в один департамент. І була підготовлена передача воєнної контррозвідки до складу Міноборони, як це є у всіх країнах НАТО.

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По-третє. Після прийняття Конституції 1996 року було визначено, що ми повинні створити Нацбюро розслідувань.

СБУ була готова передати в нього людину з потужною базою даних і відповідними можливостями у всіх ділянках, де проникала корупція і оргзлочинність.

– Ми не встигли зробити 2 останніх елементи. Чому це не було зроблено за час президента Ющенка, я не знаю. Ця реформа була зупинена. Зараз ми чуємо, що про те саме йдеться. Але сьогодні вже не 2004 рік. 14 років було згаяно і ми по спіралі прийшли до цього, – зауважив він.

Раніше глава представництва НАТО в Києві Александер Винников застеріг Україну від провалу реформи СБУ. За його словами, концепція щодо перетворення СБУ в сучасну службу безпеки була представлена в 2016 році, проте відтоді в цій сфері не було досягнуто прогресу.

Фото: Всеукраїнська громадська організація Сила і Честь