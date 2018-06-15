Російська бронетехніка заїхала у заборонену зону на кордоні з Україною

У Придністров’ї в кількох кілометрах від кордону України помітили російську військову техніку.

На придніпровській трасі Тирасполь-Рибниця, яка знаходиться в кількох кілометрах від кордону України, помітили колони російської військової техніки, повідомляє InfoResist.

Три колони броньованої військової техніки та спецтранспорту рухалися з бази Оперативної групи російських військ у Придністров’ї у напрямку міста Дубесар.

Військовий транспорт рухався у зоні безпеки, що не дозволено. Представники придністровського регіону заявили, що вся військова техніка знаходиться в місцях постійної дислокації.

Читайте: Війна на Донбасі: опубліковані нові докази російської агресії



До слова, 7 реактивних систем залпового вогню Град зафіксували спостерігачі ОБСЄ на полігоні бойовиків.

Фото: Артем Філіпенко