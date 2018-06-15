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СБУ дала провайдерам список сайтів для блокування (ДОКУМЕНТ)

СБУ розіслала українським провайдерам список нових заборонених в Україні сайтів. Документ вимагає блокування 181 інтернет-ресурсу.

Відповідний документ з’явився у розпорядженні Страны.

Так, у документі присутні сайти “ДНР” і “ЛНР”, офіційні веб-сторінки кримської влади, багато російських інформаційних агентств, а також всі піддомени платіжного сервісу Webmoney.

У чорному списку також найбільший російський інформаційний сайт ria.ru, сайт телеканалу Культура, сайт інформаційної програми Вести на телеканалі Росія.

Як пише СБУ в листі провайдерам, ці ресурси блокуються на виконання недавнього указу Петра Порошенка про санкції.

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В Україні вже багато сайтів зі списку недоступні.

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СБУ дала провайдерам список сайтів для блокування (ДОКУМЕНТ) / 8 фотографий

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні можуть заборонити більше 20 сайтів.

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