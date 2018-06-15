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Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам’яті жертв Голодомору в Україні

У США штат Іллінойс оголосив 2018 рік роком пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 рр.

Голодомор

Про це повідомляє посольство України в США.

– Губернатор штату Іллінойс Брюс Раунер видав прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні, штучно спричиненого радянською владою, – зауважили у посольстві.

Читайте: У США представили резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців

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