Скатертина з грошей: у Запоріжжі затримали адвоката-хабарника

У Запоріжжі на отриманні хабара в розмірі 25 тисяч доларів затримано адвоката.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

Відзначається, що чоловік одночасно є засновником і керівником одного з підприємств міста.

– Затриманий незаконно вимагав через родича судді у колегії суддів Господарського суду Запорізької області грошові кошти в розмірі 35 тис. доларів США за неподання до Вищої ради правосуддя скарги щодо скоєного, на його думку, суддями дисциплінарного проступку, рішення яких у господарській справі скасовано апеляційною інстанцією, – повідомила Сарган.

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Зараз готується повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1,5 млн. гривень.

Нагадаємо, на хабарі спіймали суддю Окружного адміністративного суду міста Києва.