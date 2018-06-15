Справа Бабченка: ще одна група готувала теракти, затримано куратора

СБУ у рамках “справи Бабченка” затримала керівника ще однієї групи з підготовки терактів в Україні.

СБУ заявила, що в рамках розслідування справи про організацію спроби вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка затримала громадянина України Г., який керував ще однією групою з підготовки терактів на замовлення спецслужб Російської Федерації, пише Інтерфакс-Україна.

Як повідомив на брифінгу в п’ятницю у Києві заступник начальника головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, досудове розслідування встановило, що підозрюваний в організації спроби вбивства Бабченка Борис Герман за вказівкою другого фігуранта “справи Бабченка” В’ячеслава Пивоварника у травні 2018 року здійснив фінансування і логістику з Росії в Україні групи громадян України з трьох осіб, які в російському місті Ростов-на-Дону пройшли інструктаж і навчання, спрямоване на подальше вчинення терористичних актів на території України”.

– 13 червня 2018 року СБУ затримало громадянина України Г., який керував вищевказаною групою осіб у Ростові-на-Дону і в Україні, – повідомив представник СБУ Богдан Тиводар.

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У свою чергу, генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п’ятницю ввечері повідомив про затримання “ще одного ймовірного кілера, пов’язаного з раніше заарештованим Германом, який разом з двома знайомими пройшов вишкіл у Ростові-на-Дону і прибув в Україну для здійснення терактів”.

– Слідство вийшло на цю групу через інформацію, здобуту під час спецоперації Бабченка, – зазначив він.

Нагадаємо, Луценко розповів про причину імітації вбивства Бабченка.

Фото: УНІАН