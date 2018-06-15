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Стан Сенцова критичний – Денісова

Керівництво російської колонії не надало омбудсмену Людмилі Денісовій інформацію про стан здоров’я Олега Сенцова, проте вона має дані, що він перебуває у критичному стані.

Олег Сенцов

Денісова має дані, що стан Сенцова критичний, повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

– Для нас в найголовніших пріоритетах – візит до Олега Сенцова, тому що він голодує і стан його здоров’я на сьогодні невідомий. За деякими свідченнями, він перебуває у критичному стані. Те, що він голодує вже місяць, підтверджує це припущення, – зазначила Денісова.

Читайте: Стівен Кінг закликає підтримати Сенцова

Нагадаємо, сьогодні Людмила Денісова прибула в колонію, де знаходиться Олег Сенцов, але її не пустили до ув’язненого.

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