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У Києві заборонено купатися на всіх пляжах – причина

На всіх 12 київських муніципальних пляжах, які були підготовлені до літнього сезону, купатися тимчасово не рекомендується. Застереження обумовлене сильними зливами і залишається чинним протягом 48 годин після завершення дощів.

пляжи киева

Про це повідомляє сьогодні КП Плесо.

– Для захисту здоров’я громадян та профілактики поширення інфекційних захворювань рекомендуємо утриматися від купання до стійкого поліпшення погодних умов, – наголошується в повідомленні.

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Фахівці Плесо запевняють, що попередження людей про те, що купання на річкових, озерних, морських і океанських пляжах після сильних дощів небажано, є звичайною практикою у країнах, де добре розвинені основи безпеки та культури рекреації біля води (США, Канада, країни Європи).

Раніше Факти ICTV зібрали 12 найкращих київських пляжів для відпочинку.

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