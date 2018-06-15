У Житомирі героям парковки проколюють шини

У Житомирі місцеві жителі почали проколювати шини водіям-порушникам.

У Житомирі місцеві жителі проколюють героям парковки шини та вставляють у лобове скло гнівне повідомлення, пише Житомир Online.

Пізніше стало відомо, що водій дійсно замаскувався під людину з інвалідністю та незаконно зайняв паркувальне місце, що призначене для людей з обмеженими можливостями.

Оскільки на автомобілі не було наклейки, що засвідчує дозвіл на паркування на відповідних місцях, йому прокололи шини.

Проте деякі користувачі вважають, що не потрібно псувати чуже майно, а краще повідомляти поліції про те, що в авто на місці для людей з обмеженими можливостями немає відповідної наклейки.

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До слова, у Полтаві герой парковки наїхав автомобілем на сусіда і побив його за те, що той посадив квіти на клумбі.

Фото: Андрей Голумбевский