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ЗНО 2018: коли і як подавати апеляцію на результати

Апеляцію щодо результатів ЗНО 2018 можна буде подати після оголошення результатів кожного предмета.

ЗНО 2018

Абітурієнт має право подавати апеляцію протягом п’яти днів після того, як оголосять результат з відповідного предмета, повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Заперечувати тести ЗНО можна у випадку якщо ви впевнені, що бали несправедливо занижені, або у вас є бажання відновити анульований результат тесту.

Заява про апеляційне оскарження потрібно відправляти за адресою вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ, 0405, з позначкою Апеляційна комісія УЦОЯО.

Її розглядають протягом 15 календарних днів і у випадку задоволення апеляції результати перерахунку з’являться на сторінці абітурієнта протягом трьох днів після роботи комісії.

Читайте: ЗНО 2018 в Україні: не так страшно, як лякають

До слова, учасникам ЗНО 2018 вже доступні результати тестування з семи предметів.

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