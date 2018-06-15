ЗНО 2018: коли і як подавати апеляцію на результати

Апеляцію щодо результатів ЗНО 2018 можна буде подати після оголошення результатів кожного предмета.

Абітурієнт має право подавати апеляцію протягом п’яти днів після того, як оголосять результат з відповідного предмета, повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Заперечувати тести ЗНО можна у випадку якщо ви впевнені, що бали несправедливо занижені, або у вас є бажання відновити анульований результат тесту.

Заява про апеляційне оскарження потрібно відправляти за адресою вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ, 0405, з позначкою Апеляційна комісія УЦОЯО.

Її розглядають протягом 15 календарних днів і у випадку задоволення апеляції результати перерахунку з’являться на сторінці абітурієнта протягом трьох днів після роботи комісії.

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До слова, учасникам ЗНО 2018 вже доступні результати тестування з семи предметів.