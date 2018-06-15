ЗНО 2018: мінімальний прохідний бал для вступу

Встановлено прохідний поріг для тестів ЗНО 2018 з української мови і літератури, математики, біології, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти визначила 14 червня пороговий бал – склав/не склав – для участі у вступній кампанії.

Зокрема, для математики встановили поріг 10 балів, для української мови – 23, для іноземних мов – 19 балів та для біології – 22.

При чому прохідні бали цього року менші, ніж минулого – на один бал для усіх дисциплін, окрім іноземної мови. Для цього предмету він зріс на 5 балів.

Експерт з розвитку освіти Наталія Чуприна у коментарі НВ пояснила, що прохідний бал з кожного предмета залежить від результатів усіх учнів, тобто – чим вищий загальний бал з певного предмету, тим якісніший рівень абітурієнтів.

Водночас президент Української асоціації студентів Лідія Фесенко вважає, що прохідний бал з математики мав бути вищим.

– Поріг у 10 балів – це базові знання, якими має володіти кожна людина. І це об’єктивно. Не забуваймо, що це підготовка до закладів вищої освіти, – зазначила вона.

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Нагадаємо, сьогодні результати ЗНО 2018 з української мови і літератури, математики, біології, а також іспанської, німецької, французької та англійської мов розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти