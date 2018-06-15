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ЗНО 2018: результати з 7 предметів

Учасникам ЗНО 2018 вже доступні результати тестування з семи предметів.

ЗНО 2018

Результати ЗНО 2018 з української мови і літератури, математики, біології, а також іспанської, німецької, французької та англійської мов розміщено на інформаційних сторінках учасників, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

– Таблиці переведення тестових балів у рейтингову оцінку (за шкалою 100-200 балів) і таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (за шкалою 1-12 балів) опубліковано у розділі Предмети ЗНО, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату, учасник ЗНО може подати апеляцію у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти.

– Апеляційні заяви щодо результатів ЗНО можна подавати протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення (результати з математики, української мови і літератури, іноземних мов і біології оголошено 15 червня), – наголошують в УЦОЯО.

При цьому учасники тестування зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей з української мови і літератури, математики, біології, а також іспанської, німецької, французької та англійської мов. Їх буде завантажено на інформаційні сторінки учасників до 16 червня.

Читайте: ЗНО 2018: правильні відповіді з математики

Нагадаємо, 13 червня відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з хімії, яким завершилася основна сесія ЗНО 2018.

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