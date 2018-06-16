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Доба на Донбасі: 36 обстрілів, втрат немає

За минулу добу бойовики 36 разів відкривали вогонь на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.

Донбас АТО ЗСУ

Про це у Facebook повідомив прес-центр операції Об’єднаних сил.

На Луганському напрямку інтенсивність боїв порівняно з попередньою добою значно зменшилась. Противник вкотре зірвав розведення військ в районі Станиці Луганської, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. В районі населеного пункту Новотошківське ворог припинив спроби оволодіння позиціями наших військ.

На Дебальцевському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське, Світлодарськ підрозділи Об’єднаних сил зосередженим вогнем зі стрілецької зброї відповіли противнику та подавили його вогневі точки.

На Донецькому напрямку ворог безуспішно проявляв активність в районах населених пунктів Авдіївка та Мар’їнка. Наші захисники адекватним вогнем у відповідь не дозволили противнику перейти до більш активних дій.

Часткового загострення ситуація набувала на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Лебединське. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції та не дозволили окупантам покращити своє тактичне положення.

Читайте: Розкрито позиції новітнього озброєння РФ на Донбасі та в Криму (КАРТА)

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що збройні сили Росії змінили тактику ведення війни на Донбасі.

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