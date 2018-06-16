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Генконсульство РФ в Одесі закидали “кривавими” м’ячами

Сьогодні активісти закидали генконсульство Росії в Одесі “кривавими” м’ячами, протестуючи проти проведення ЧМ-2018 в РФ.

Сьогодні біля генерального консульства Росії в Одесі пройшла акція, під час якої активісти кидали “криваві” м’ячі, протестуючи проти проведення Чемпіонату світу з футболу в країні-агресорі, повідомляє УНІАН.

Таким чином вони також висловили солідарність із засудженими в РФ українцями.

Під час акції промовці заявляли, що російське керівництво продовжує тримати в заручниках українських політв’язнів.

– Країна-терорист, країна, яка вбиває людей на сході України, проводить чемпіонат з футболу… Не можна поводитися так, ніби нічого не відбувається. Кривавий спорт – кривавий гол, – сказав один з виступаючих.

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Також протестувальники вилили на 5 футбольних м’ячів червону рідину і перекинули їх на територію генконсульства.

До слова, у Москві на проспекті Сахарова пройшла узгоджена з владою акція За вільну Росію без репресій і свавілля. Головний плакат мітингу – Олег Сенцов голодує у колонії.

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