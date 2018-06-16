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Омбудсмену Денісовій відмовили у зустрічі з Карпюком

Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили до українського політв’язня Миколи Карпюка.

Людмила Денісова

Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій відмовили у відвідуванні українського політв’язня Миколи Карпюка, якого тримають у в’язниці РФ, повідомила омбудсмен у Facebook.

– Подала заяву у Володимирському централі на зустріч з Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправної установи і прийняв мою заяву. Він повідомив, що зараз моя зустріч з Миколою неможлива ні як уповноваженої, ні як приватної особи. Як уповноважену мене не можуть допустити, тому що не надійшли відповідні документи. Як приватну особа – тому що завершився час подачі заяви, – написала Денісова.

За її словами, розгляд заяви почнеться на початку тижня.

Читайте: Омбудсмена Денісову не пустили до Сенцова

До слова, керівництво російської колонії не надало омбудсмену Людмилі Денісовій інформацію про стан здоров’я Олега Сенцова, проте вона має дані, що він знаходиться в критичному стані.

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