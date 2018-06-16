Порошенко розповів, коли запрацює Антикорупційний суд

Президент Петро Порошенко заявив, що Антикорупційний суд запрацює до кінця 2018 року.

Президент Петро Порошенко заявив, що докладе всіх зусиль, щоб Вищий Антикорупційний суд запрацював до кінця 2018 року, повідомляє прес-служба президента України.

– Я робитиму все можливе, щоб Антикорупційний суд створити до початку президентської кампанії, – сказав Порошенко.

За його словами, мова йде про те, щоб завершити конкурс, сформувати суд і запустити його. Президент впевнений, що його ініціативу про запуск роботи Вищого Антикорупційного суду підтримає народ України і міжнародні партнери.

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Крім того, Порошенко планує у вівторок зареєструвати у Верховній Раді законопроект про створення Вищого Антикорупційного суду.

– У понеділок в порядку денному Вищої ради правосуддя стоїть мій законопроект про імплементацію рішень закону про Антикорупційний суд і запуск Антикорупційного суду. Я дуже сподіваюся, що розгляд у Вищій раді правосуддя буде позитивним… І це дасть мені можливість, не втрачаючи жодного дня, вже у вівторок цей законопроект зареєструвати у Верховній Раді, – сказав президент України.

Він додав, що визначить законопроект як невідкладний і проситиме український парламент проголосувати за нього у першому читанні і в цілому.

До слова, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що для запуску Вищого Антикорупційного суду достатньо півроку.