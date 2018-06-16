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У Київському аеропорту туристи не можуть вилетіти до Туреччини

У Києві туристам довелося ночувати в аеропорту через те, що рейс до Туреччини затримали.

У Києві туристи ночували прямо в аеропорту через те, що їх рейс до Туреччини спочатку затримали, а потім і зовсім скасували, повідомляє 112 Україна.

– Ночували на стоянці в аеропорту. Вранці прибігли в інформаційне бюро і нам сказали, що ніякої інформації немає і виліт не зареєстрований, даних ніяких немає, – розповіла туристка Альона Мойсюк.

На рейс було зареєстровано близько 100 туристів. Авіакомпанія не повідомила причину затримки рейсу.

Туроператор в свою чергу пообіцяв, що сьогодні вночі пасажирів посадять на інший літак.

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До слова, у лондонському аеропорту Станстед через удар блискавки вийшла з ладу система заправки літаків, що призвело до затримки частини рейсів.

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