Вільний Маріуполь, або як святкували річницю визволення

На честь 4 річниці визволення Маріуполя в місті пройшли змагання з крос фіту серед військових.

Під саундтрек Христини Соловій, концерт якої планується на вечірню частину святкування, випробувати себе зареєструвалось 13 команд сформованих як з ветеранів, так і з діючих військових, та учасників громадських організацій.

Цікаво було спостерігати за спостерігачами. Видовищне дійство зібрало чимало охочих повболівати за гарних та спортивних хлопців. А шалена спека тільки підігрівала цікавість жіночої статі. Учасники роздягались просто посеред майданчику, обливались водою, важко та глибоко дихали, що додавало такої собі перчинки у дійство.

До фіналу вийшли 6 команд , серед яких і відбулась найзапекліша сутичка. Гордість пробирала до кісток за наших українських чоловіків. Так тримати!

Між масовими фотосесіями, намагався спостерігати за подіями і командир полку Азов Андрій Білецький. Мабуть Олег Винник, збирає менше охочих серед жінок за 30, зробити з ним фото, ніж спортивний та харизматичний нардеп. Не відмовила і я собі у маленькій радості.

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За 10 бальною шкалою Свято спорту та любові до України на мою думку відбулось на всі 10 балів. Хочеться вірити, від усього серця, що дуже скоро такі переможні заходи пройдуть і в тимчасово окупованому Донецьку, і в Луганську! Слава Україні!

До слова, Факти ICTV згадали головні події чотирьох останніх років на передовій.

Ахава Тесленко