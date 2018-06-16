Закликав посилити тиск на РФ – Порошенко провів телефонну розмову з Макроном

Президент Петро Порошенко у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном закликав посилити тиск на Росію.

Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном закликав посилити тиск на РФ для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, повідомляє прес-служба президента України.

Також співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідність запровадження миротворчої місії ООН на всій його окупованій території.

Президенти привітали відновлення зустрічей у Нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ та домовились про подальші контакти у цьому форматі задля виконання Мінських домовленостей.

Макрон у свою чергу привітав Порошенка з прогресом у реформах та особливо із ухваленням Закону Про Вищий антикорупційний суд.

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До слова, президент Петро Порошенко назвав потужним сигналом для України заяву лідерів країн Великої сімки (G7).