У результаті негоди в ніч на 16 червня в Україні було знеструмлено 129 населених пунктів.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

– Вночі 16 червня у результаті ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 129 населених пунктів у 5 областях, а саме: Полтавська – 57 н.п., Сумська – 47 н.п. , Черкаська – 15 н.п., Київська – 8 н.п. і Чернігівська – 2 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Полтавській області, у Лохвицькому та Роменському районах, посипав крупний град, вирував сильний вітер. Користувачі у мережі показали відео і фото. За словами селян, врожай на городах весь побитий.



Знищений урожай і знеструмлено 130 сіл: в Україні вирувала негода / 2 фотографии

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Нагадаємо, що ввечері 14 червня Київ накрила стихія. Злива затопила дороги столиці та навіть призвела до жертв: у Голосіївському районі на жінку впало дерево – вона загинула.