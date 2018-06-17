До вбивства Гонгадзе причетне керівництво РФ – Геращенко

За викраденням і вбивством українського журналіста Георгія Гонгадзе стояло керівництво Росії. Все було продумано, щоб “дестабілізувати ситуацію” і відірвати від західних партнерів Україну.

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, народний депутат від БПП Ірина Геращенко в ефірі програми Досьє на телеканалі Еспресо.TV.

Так, Ірина Герщанко вказує, що було очевидно, що за цим стояла Росія, яка писала у найвищі кабінети, вираховувала там певні чутливі моменти.

– Трагедія з Гонгадзе була потрібна Кремлю для того, щоб дестабілізувати ситуацію і відірвати від західних партнерів Україну, яка тоді мала дуже серйозні шанси просунутися в напрямку НАТО і нашого західного вектора, – каже Геращанко.

Нагадаємо, Георгія Гонгадзе вбили восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України, яким було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

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А в січні 2013 року суд також засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.