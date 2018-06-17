PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Доба на Донбасі: 27 ворожих обстрілів, двох бійців поранено/

Доба на Донбасі: 27 ворожих обстрілів, двох бійців поранено

Минулої доби бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі 27 разів, із них 5 разів застосовували важке озброєння. Під час бойових дій двоє українських бійців зазнали поранень.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Упродовж минулої доби бойові дії тривали на окремих напрямках, повідомляє штаб ООС.

На Луганщині відмічається часткове загострення обстановки в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, а також поблизу Троїцького, що на Дебальцевському напрямку.

На Горлівському та Донецькому напрямках короткочасні вогневі контакти з противником із використанням стрілецької зброї тривали в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Авдіївка та Мар’їнка.

Читайте: Безкоштовні курси в “ДНР”: як бойовики роблять із місцевих танкістів

Складною ситуація залишається на Маріупольському напрямку, де не припиняються бої в районах населених пунктів Талаківка, Водяне, Лебединське та Широкине.

Під прикриттям вогню з мінометів та гранатометів противник намагався оволодіти нашими передовими позиціями. Адекватна відповідь підрозділів Об’єднаних сил не допустила просування ворога, жодного клаптика української землі не втрачено.

Під час бойових дій минулої доби двоє українських воїнів отримали поранення. Їх евакуювали до шпиталю, життю бійців нічого не загрожує.

За даними розвідки, минулої доби знищено одного окупанта.

Раніше бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі 33 рази. Двоє бійців загинули.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Іван Леньо
Український музикант виступив за позбавлення громадянства жителів Донбасу
Донбас АТО ЗСУ
Доба на Донбасі: 36 обстрілів, втрат немає
Лікарі з Дніпра пропонують безкоштовно пролікувати підірване здоров’я українських військових
Розкрито позиції новітнього озброєння РФ на Донбасі та в Криму (КАРТА)
Кучма обговорив з главою делегації ЧХ водопостачання Донбасу
Танки РФ
Безкоштовні курси в “ДНР”: як бойовики роблять із місцевих танкістів
Війна на Донбасі
Доба на Донбасі: двоє військовослужбовців загинули
РФ порушує релігійні свободи у Криму та на Донбасі – резолюція США
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка