Доба на Донбасі: 27 ворожих обстрілів, двох бійців поранено

Минулої доби бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі 27 разів, із них 5 разів застосовували важке озброєння. Під час бойових дій двоє українських бійців зазнали поранень.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Упродовж минулої доби бойові дії тривали на окремих напрямках, повідомляє штаб ООС.

На Луганщині відмічається часткове загострення обстановки в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, а також поблизу Троїцького, що на Дебальцевському напрямку.

На Горлівському та Донецькому напрямках короткочасні вогневі контакти з противником із використанням стрілецької зброї тривали в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Авдіївка та Мар’їнка.

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Складною ситуація залишається на Маріупольському напрямку, де не припиняються бої в районах населених пунктів Талаківка, Водяне, Лебединське та Широкине.

Під прикриттям вогню з мінометів та гранатометів противник намагався оволодіти нашими передовими позиціями. Адекватна відповідь підрозділів Об’єднаних сил не допустила просування ворога, жодного клаптика української землі не втрачено.

Під час бойових дій минулої доби двоє українських воїнів отримали поранення. Їх евакуювали до шпиталю, життю бійців нічого не загрожує.

За даними розвідки, минулої доби знищено одного окупанта.

Раніше бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі 33 рази. Двоє бійців загинули.