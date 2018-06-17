Йєхонатан Іванович і Джеймс Бонд. Як в Україні змінити ім’я та прізвище (ІНФОГРАФІКА)

Щоб змінити ім’я або прізвище в Україні, достатньо бажання та трохи більше 5 грн у гаманці. Куди звертатися і які документи для цього потрібні – у матеріалі Фактів ICTV.

Кожна особа віком від 16 років може самостійно змінити ім’я чи прізвище. 14-річні українці можуть зробити це за згодою обох або одного з батьків.

У яких випадках можна змінити своє прізвище чи ім’я:

за власним бажанням;

усиновлення, його скасування або визнання недійсним;

реєстрація шлюбу, його розірвання або визнання недійсним (лише прізвище).

Куди звертатися для зміни імені

Громадяни України, які проживають на її території, звертаються з заявою до РАЦСу за місцем проживання. Винятком є особи з тимчасово окупованих територій – вони можуть звернутися до будь-якого Відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Українці, які постійно проживають за кордоном, повинні звернутись до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Є ще один спосіб – подати онлайн-заявку на порталі iGov.org.ua.

До заяви додаються:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження (підліткам з 14 до 16 років) + згода батьків + довідка про реєстрацію місця проживання;

свідоцтво про шлюб (якщо ви перебуваєте в шлюбі);

свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (якщо ви маєте неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну вашого імені, імені батька чи матері, якщо вони були раніше змінені;

ваша фотокартка;

квитанція про сплату державного мита.

Окрім того, щоб підтвердити достовірність поданих документів, відділ РАЦСу додає до них копії відповідних актових записів цивільного стану або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. При необхідності направляє запити в архіви інших РАЦСів.

Також направляється запит до органів внутрішніх справ за вашим місцем проживання.

На основі отриманих даних РАЦС протягом 3 місяців готує висновок про дозвіл змінити ім’я або відмову і направляє його вам.

В окремих випадках термін розгляду заяви може бути подовжений ще на три місяці.

Скільки коштує зміна імені чи прізвища

Тим, хто хоче отримати нове ім’я, треба буде сплатити державне мито, що становить 5 грн 10 коп.

Повторна зміна імені обійдеться вам у 51 грн.

Коли можуть відмовити у зміні імені:

Якщо ви не є громадянином України;

Якщо не виповнилося 14 років;

Якщо є 14 років, але немає згоди батьків (до 16 років);

Якщо хочете змінити саме по-батькові;

Перебування під слідством, судом, адміністративним наглядом;

Наявність судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

Офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення вас у розшук;

Надання неправдивих відомостей про себе.

Що далі

Після отримання дозволу протягом 3 місяців необхідно звернутися до РАЦСу для складання актового запису про зміну імені або прізвища. Якщо ви цього не зробите без поважних причин, дозвіл втратить силу.

При державній реєстрації зміни імені або прізвища видається свідоцтво про зміну імені.

Далі до паспорта громадянина України вноситься відмітка про необхідність його заміни у місячний термін.

Наступний крок – паспорт на нове ім’я, зміна картки платника податків, закордонного паспорта, водійського посвідчення, банківських карток і решти документів, що ідентифікують особу.

Які імена вибирають українці

За даними Головного територіального управління юстиції у Києві, протягом 2017 року у столиці 1 554 особи змінили ім’я, у 2016-му таких бажаючих було 1 591.

При чому минулого року у відділах реєстрації актів цивільного стану Києва зафіксовано цікаві факти відходу від стандартів та шаблонів.

Так, Віталій, Вадим, Богдан, Денис, В’ячеслав, Роман, Микита, Олександр, Олексій, Ростислав, Анатолій, Василь, Станіслав стали – Ієн, Вадя Ротор, Йєхонатан, Хасан, Вацлав, Ларс, Сорін, Іскандер, Томас, Роні, Альтаір, Ласло, Аарон.

А ось Ольга, Наталія, Оксана, Лариса, Марія, Євгенія, Юліанна, Юлія, Лілія, Лідія, Людмила, Ірина, Катерина стали – Софіко, Тайлер, Оона, Нервенде, Майрам, Орнелла, Юнона, Петра, Нілуфер, Фріда, Лялія, Ейна, а дві дівчини обрали собі нове імя – Ріна.

З’явився у Києві і власний Джеймс Бонд – у 2011 році, проте через 6 років він повернув старе прізвище та ім’я.

Тож, право вибору за вами, та краще перед цим добре подумати про наслідки.

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До речі, Мін’юст розглядає можливість дозволити тому з батьків, з ким проживає дитина, вивозити її за кордон на термін до 1 місяця без дозволу другого з батьків.

Фото: dmsu.gov.ua