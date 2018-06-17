Максим Мартинюк: програма держпідтримки створила тренд до легалізації агросектора

Державна програма підтримки сільськогосподарського сектора на 2018 рік набирає обертів.

На своїй сторінці у Facebook перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк дав оцінку першим результатам її реалізації на основі даних проміжного аналізу. На його думку, зафіксований “потужний тренд до легалізації в агросекторі”.

Цей висновок переконливо підкріплений статистикою зростання офіційних даних про діяльність селян у сфері тваринництва. Так, наприклад, за інформацією Агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, в першому кварталі поточного року було зареєстровано молодняка ВРХ в 5 разів більше, ніж минулого року.

Частка ідентифікованого приплоду зросла з 9% до 45%. Це пов’язано безпосередньо з механізмом отримання державних дотацій: 2500 грн. на одного теляти для фізичних осіб і 1500 грн. на одну голову молочного стада для підприємців – юридичних осіб.

Така ж переконлива картина вимальовується і серед фермерів, кількість яких зросла на 500 одиниць. Максим Мартинюк вважає, що ця цифра сформувалася з уже існуючих господарств, які цьогоріч легалізували свій статус. Причиною тому є рекордно широкий спектр державних дотацій для офіційно зареєстрованих фермерів.

Аграрії виходять з “тіні”, фіксуючи свій вид діяльності, надають коректно оформлені земельні ділянки, які перебувають у приватній власності або користуванні.

Тенденція до легалізації сільськогосподарської діяльності склалася не випадково. Тому доказом є наведені Максимом Мартинюком переконливі суми фінансової державної допомоги станом на 1 травня 2018 року по таким програмам:

компенсація вартості сільгосптехніки – отримали 667 сільгосптоваровиробників на загальну суму 70,7 млн. гривень;

допомога на утримання молодняка до року 2500 грн./од. – отримана 3573 фізичними особами на суму 6 741,3 тис. гривень: очікується максимум запитів у вересні-жовтні;

цільова дотація на збільшення поголів’я молочного стада 1500 грн./од. – виділено 259 159,5 тис. гривень 1198 юридичним особам на утримання 345 546 корів;

фінанси на будівництво тваринницьких комплексів – часткова компенсація вартості проводиться через банки, з якими вже підписані 16 меморандумів, що регламентують процедуру оформлення дотацій.

– Гнучкість Уряду в реалізації програми державної підтримки сільськогосподарських виробників дозволила оперативно звести до нуля бюрократичні перепони, – вважає Максим Мартинюк.

Було проведено уточнення всіх формулювань для відпрацювання правильного порядку використання коштів, що надаються.

Аграрії, зі свого боку, визначилися з вибором програм, які повинні допомогти їм у реалізації своїх бізнес-планів, і підготували необхідні пакети документів.

Оскільки підготовчий етап позаду для двох сторін програми держпідтримки, у червні очікується максимальний обсяг реалізації державної допомоги.

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