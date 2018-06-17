Марш рівності в Києві: чи легалізують одностатеві шлюби в Україні

КиївПрайд або Марш рівності проходить вже вшосте. Акції ЛГБТ-спільноти через напади противників збирають майже рівну кількість учасників та правоохоронців. Факти ICTV розповідають, чого хочуть досягти маршем представники українських секс-меншин.

Марш рівності щороку збирає у Києві тисячі учасників. Приїжджають ЛГБТ-представники з різних міст. Два роки тому акцію підтримали і політики.

Однак кожного разу до організації маршу залучають сотні правоохоронців. Поліція має попередити сутички між радикалами, що виступають проти КиївПрайду.

Зазвичай намагаються перешкодити проведенню маршу молоді представники націоналістичних організацій. Однак попри небезпеку прихильники одностатевих стосунків все ж виходять на марш.

Марш рівності в Україні

КиївПрайд – це не тільки хода центром столиці. Цього року захід тривав тиждень.

Протягом кількох днів відбувались просвітницькі та мистецькі заходи, що розповідають про життя української ЛГБТ-спільноти. Тема 2018 року: Країна вільних. Будь собою.

Однак головна подія – все ж Марш рівності. Через ходу з 06:00 до 14:00 в центральній частині столиці обмежать рух транспорту.

Рух заборонено:

на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул. Льва Толстого),

на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Тарасівської до площі Льва Толстого),

на вул. Антоновича (на ділянці від вул. Саксаганського до вул. Льва Толстого),

на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Саксаганського до вул. Павла Скоропадського),

на вул. Пушкінській (на ділянці від б-р Тараса Шевченка до вул. Льва Толстого),

на б-рі Тараса Шевченка (на відрізку від Бессарабської площі до вул. Леонтовича в обох напрямках).

Мета маршу

Самі організатори говорять, що Марш рівності має на меті розвиток ЛГБТ-спільноти, посилення співпраці з правозахисними організаціями в Україні.

Також це подія, яка пропагує збільшення видимості ЛГБТ-спільноти в українському суспільстві та збільшення ролі українського ЛГБТ-руху в світі.

Противники маршу

Не приховують своєї різко негативної позиції до проведення Маршу рівності та одностатевих стосунків в принципі праворадикальні націоналістичні політики та формування.

ЛГБТ-представники називають найактивніших противників.

– Агресивно-вороже ставлення до ЛГБТ заходів демонстрували, зокрема, Свобода, Правий сектор, Сокіл, Братство, тощо, – йдеться у звіті правозахисного ЛГБТ центру.

Через інциденти минулих років, коли Марш рівності відбувався з сутичками та постраждалими, правозахисні організації направили відкрите звернення до правоохоронців з вимогою гарантувати безпеку учасників під час та після Маршу рівності.

Традиційно виступають проти руху ЛГБТ українські релігійні організації. В УПЦ Київського патріархату не схвалюють проведення маршу:

– Ми не виступаємо за дискримінацію осіб, які вважають себе гомосексуалістами, але ми категорично проти того, щоби гомосексуалізм пропагувався як варіант норми статевого життя і щоби держава заохочувала своїх громадян до одностатевих сексуальних стосунків, – йдеться в прес-релізі УПЦ КП.

В УПЦ МП взагалі закликають завадити проведенню маршу:

– Звертаємось до вас, шановні можновладці, з проханням не допустити проведення у столиці нашої Держави — м. Києві, маршу представників ЛГБТ-спільнот, – йдеться у зверненні Предстоятеля УПЦ МП Онуфрія.

Що в інших країнах

За підрахунками ILGA (Міжнародна асоціація геїв та лесбійок) у світі права секс-меншин захищають лише 25% країн. Найскладніша ситуація на Близькому Сході та Африці, де нетрадиційна орієнтація карається смертною карою (Саудівська Аравія, Ємен, Судан, Афганістан, Іран, Ірак).

Не просто жити ЛГБТ представникам і в російській Чечні, де геїв таємно переслідують та катують. А офіційна влада заявляє, що в республіці гомосексуалістів взагалі немає.

Українські ж представники секс-меншин своїми публічними заходами намагаються наблизити вітчизняну ситуацію до європейської.

В Європі чимало публічних осіб та політиків, які не приховують своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації, або відкрито підтримують ЛГБТ-спільноту.

14 з 23 країн, де офіційно легалізовані одностатеві шлюби, знаходяться в Європі

Визнання одностатевих шлюбів у країнах звільняє пари від проблем в юридичній площині та при бажанні усиновити дитину.

Чи легалізують одностатеві шлюби в Україні

Норма про цивільне партнерство одностатевих пар була запланована у Національній стратегії з прав людини. Таке партнерство не регулює питання опіки дітей. В усьому іншому воно нічим не відрізняється від шлюбу.

В мінюсті повідомляють, що наразі жодне міністерство не займається розробкою норми, яка за планом Нацстратегії має бути прийнята протягом 2019 року. Однак в Директораті з прав людини запевняють, що документ розглянуть наприкінці наступного року.

Експерт правозахисного ЛГБТ центру Наш світ Андрій Кравчук вважає, що легітимізація одностатевих стосунків українським парламентом зробить наших співвітчизників такими ж рівними у правах, як і громадяни розвинених країн, де вже дозволили одностатеві шлюби.

– Люди їздять з країни в країну і вони мусять мати однакові права в цих країнах. Коли одружені одностатеві іноземці приїжджають в Україну, вона визнає одностатевий шлюб. Але вона не визнає партнерства власних громадян.

На думку правозахисника, це відкидає Україну назад до часів СРСР, коли громадяни Союзу мали менше прав за іноземців. А тим часом, Європарламент закликав владу України взяти участь у Марші рівності.

Яна Семенюк