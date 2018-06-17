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Негода залишила без світла більше 50 населених пунктів в Україні

У ніч на 17 червня через складні погодні умови в Україні було знеструмлено 55 населених пунктів. Через грозу та пориви вітру без світла лишилися мешканці п’яти областей.

Гроза

Вночі 17 червня через ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) знеструмлено 55 населених пунктів у 5 областях, повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, без світла лишилися 30 населених пунктів в Одеській, 11 – у Кіровоградській, 8 – у Миколаївській, 4 – у Черкаській та 2 у Сумській областях.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, через негоду в ніч на 16 червня в Україні було знеструмлено 129 населених пунктів. Більш того, потужний град побив весь врожай на городах.

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