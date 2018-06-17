Росія може погодитися на обмін полоненими в період ЧС-2018

Росія може погодитися на черговий обмін полоненими в період, поки триватиме Чемпіонату світу з футболу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі 5 каналу.

Міністр вважає, що звільнення політичних в’язнів можливо як демонстративний жест президента Росії.

– Жест можливий, але жест НЕ доброї волі, а в тому, щоб поліпшити імідж Росії під час чемпіонату. Чемпіонат повинні використовувати, але і далі повинні працювати. Ми прекрасно розуміємо, що в найближчі дні і тижні все одно всіх Росія не випустить. І далі буде використовувати їх як засіб тиску, – сказав Клімкін.

Нагадаємо, в Україні поставили умову, за якої Тетяна Москалькова зможе побачити укладеного Кирила Вишинського.