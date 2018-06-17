Росія може погодитися на обмін полоненими в період ЧС-2018

Росія може погодитися на черговий обмін полоненими в період, поки триватиме Чемпіонату світу з футболу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі 5 каналу.
Міністр вважає, що звільнення політичних в’язнів можливо як демонстративний жест президента Росії.
– Жест можливий, але жест НЕ доброї волі, а в тому, щоб поліпшити імідж Росії під час чемпіонату. Чемпіонат повинні використовувати, але і далі повинні працювати. Ми прекрасно розуміємо, що в найближчі дні і тижні все одно всіх Росія не випустить. І далі буде використовувати їх як засіб тиску, – сказав Клімкін.Читайте: Зустрічають як героїв, а потім "роблять зрадниками" - колишні полонені Клімкін: Кожен 12-й українець - у Росії, це треба змінити Путін звільнить Сенцова - експерт назвав умову
Нагадаємо, в Україні поставили умову, за якої Тетяна Москалькова зможе побачити укладеного Кирила Вишинського.