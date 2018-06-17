У Києві пройшов Марш рівності

У Києві пройшов щорічний Марш рівності КиївПрайд 2018 за права ЛГБТ-спільноти.
Марш рівності КиївПрайд пройшов у Києві сьогодні, 17 червня. За словами організаторів, в акції на захист прав ЛГБТ взяли участь понад 5 тисяч осіб.
За словами першого заступника глави МВС Сергія Ярового, у Марші рівності взяли участь 3,5 тис. учасників.
Активісти розпочали ходу від міського Будинку вчителя на вулиці Володимирській та пройшли до площі Льва Толстого.
Учасників Маршу рівності супроводжували правоохоронці.
Читайте: Марш рівності в Києві: чи легалізують одностатеві шлюби в Україні
За словами начальника ГУ Нацполіції у Києві Андрія Крищенка, по маршруту перебувало 3 тисячі правоохоронців. Із них 1,5 тисячі – Нацгвардії та 1,5 тисячі поліцейських.
Противники маршу двічі намагалися перешкодити ході, проте поліція відтісняла їх від колони. Правоохоронці оточили активістів кільцем і вивели за спеціальні рамки.
-
Фото: Bohdan Kryklyvenko
Фото: Bohdan Kryklyvenko
Фото: Ірина Шевченко
Фото: Ірина Шевченко
Фото: Bohdan Kryklyvenko
За словами глави Нацполіції Києва Андрія Крищенка, більшість із затриманих противників Маршу вже відпустили. На них складені адмінпротоколи.
У результаті зіткнень п’ять поліцейських отримали незначні опіки очей від сльозогінного газу. Крім того, постраждали шестеро цивільних.
– Шестеро із затриманих заявили, що отримали тілесні ушкодження. Ми викликали швидку допомогу, надавали професійну медичну допомогу, – додав він.
Нагадаємо, вранці перед початком Маршу рівності в Києві затримали 56 осіб затримали. У сутичках постраждали п’ятеро поліцейських.
Фото, відео: Bohdan Kryklyvenko, Ірина Шевченко