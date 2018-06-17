Відповідь за Сенцова! Москалькова побачить Вишинського за однієї умови

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова зможе відвідати в українському СІЗО керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського лише у тому разі, якщо українського омбудсмена Людмилу Денісову впустять до колонії, де утримують українського політв’язня Олега Сенцова.

Про це розповіла Людмила Денісова у коментарі ЦензорНЕТ.

Вона зазначила, що надала Москальковій список українських політв’язнів, які утримуються у в’язницях РФ і окупованого Криму, а також план їхніх відвідувань.

– Російська сторона ж надала список тих в’язнів, яких хоче відвідати Москалькова. Він містить 34 прізвища. Але у половини не вказано громадянство, і не вказані місця утримання. Ми цей список отримали як робочий варіант, неофіційний, – сказала Денісова.

Зустріч Денісової та Москалькової відбудеться пообіді 18 червня в Москві. Вони обговорять їхні спільні візити до ув’язнених в обох країнах.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмена Денісову не пустили до Сенцова.