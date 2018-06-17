Війна на Донбасі: окупанти обстріляли сили ООС під Лебединським

Упродовж доби, 17 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

– Російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню, – йдеться в зведенні.

За даними штабу, бойовики з 7 ранку до 18 години один раз відкривали провокативний вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку.

Об’єднані сили на провокації ворога не відповідали.

Упродовж доби втрат не зафіксовано.

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Нагадаємо, майже 300 командирів батальйонів та дивізіонів оперативного командування Захід вдосконалювали свій професійний рівень на рівненському полігоні.