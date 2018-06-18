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25% території України охопила посуха

На 25% території України спостерігається посуха. В основному в південно-східній частині країни.

Врожай

Про це повідомила керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко, передає Інтерфакс-Україна.

– Посуха охопила південно-східну частину України. Найбільше вона зачепила Запорізьку, Херсонську та Харківську області. Дощі були дуже нерівномірні. Можна говорити, що сильна посуха спостерігається на 25% території України, – сказала Адаменко.

Прогноз по зміні врожаю зернових Укргідрометцентр зможе оприлюднити до кінця червня.

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До слова, британським дослідникам вперше вдалося посадити і зібрати ячмінь без участі людини.

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