34-градусна спека і знову дощ: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Протягом тижня погода порадує українців стабільно високою температурою, хоча будуть і дощі з грозами, але не скрізь.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На вівторок, 19 червня, синоптики прогнозують дощі та грози у західних та північних областях, окрім Сумської. Середня денна температура у цих регіонах становитиме +29.
Справжня спека на півдні – до +33, на сході +32, у центрі +31.
У Києві дощ, вночі 16-18, а вдень 27-29 вище нуля.
У середу, 20 червня, скрізь буде сухо, хмарно з проясненнями.
Температура повітря фактично не зміниться.
У столиці теж сухо, температура – без змін.
На четвер, 21 червня, теж обіцяють суху та сонячну погоду.
На півдні країни спека посилиться до +34, на решті території температура порадує стабільністю – в середному +29.
У Києві сонячно і третій день незмінна 29-градусна спека.
Однак, уже в п’ятницю, 22 червня, дощі з грозами повернуться в Україну.
У зоні опадів – захід, північ і центр країни.
Через дощі температура знизиться лише на заході – місцями до +23, на решті території пануватиме спека.
У Києві дощ та гроза і незмінна температура.
До слова, у липні-серпні температура по всій території України досягатиме 35-40° тепла.