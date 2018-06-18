34-градусна спека і знову дощ: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Протягом тижня погода порадує українців стабільно високою температурою, хоча будуть і дощі з грозами, але не скрізь.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На вівторок, 19 червня, синоптики прогнозують дощі та грози у західних та північних областях, окрім Сумської. Середня денна температура у цих регіонах становитиме +29.

Справжня спека на півдні – до +33, на сході +32, у центрі +31.

У Києві дощ, вночі 16-18, а вдень 27-29 вище нуля.

У середу, 20 червня, скрізь буде сухо, хмарно з проясненнями.

Температура повітря фактично не зміниться.

У столиці теж сухо, температура – без змін.

На четвер, 21 червня, теж обіцяють суху та сонячну погоду.

На півдні країни спека посилиться до +34, на решті території температура порадує стабільністю – в середному +29.

У Києві сонячно і третій день незмінна 29-градусна спека.

Однак, уже в п’ятницю, 22 червня, дощі з грозами повернуться в Україну.

У зоні опадів – захід, північ і центр країни.

Через дощі температура знизиться лише на заході – місцями до +23, на решті території пануватиме спека.

У Києві дощ та гроза і незмінна температура.

До слова, у липні-серпні температура по всій території України досягатиме 35-40° тепла.