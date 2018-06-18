BeLive 2018: докладний гід фестивалю

Київський мультикультурний фестиваль BeLive 2018 пройде з 21 по 24 червня на НСК Олімпійський.

Фестиваль BeLive 2018 не обмежиться лише музикою, хоча тут присутні імена виконавців світового масштабу, яким позаздрить будь-який музичний івент.

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Тут усе зроблено так, щоб якомога більшій кількості людей було весело і цікаво. Всього на фестивалі передбачається 10 зон включаючи 3 сцени.

Детальний гід фестивалю BeLive 2018:

Музика: Main Stage

Крім давно відомих хедлайнерів фестивалю: Jamiroquai, Everything Everything, Hurts, Время і Стекло, MOZGI, CONSTANTINE, Ляпіс-98, FUNKERMAN, THE ERISED – компанію розділять HONNE і Parov Stelar band. Про останніх особливо хочеться відзначити, що група легендарна одним лише фактом винаходу такого стилю як електро-свінг. Якби не ці хлопці і дівчина, то ми б ніколи не дізналися про такий вид танцювальної музики.

Музика: My Music Stage

Всі дні фестивалю працюватиме My Music Stage, з виступами понад 20 українських артистів. Це будуть як популярні виконавці так і молоді музиканти. Кожен день на цій сцені присвячений певному напрямку: хіп-хопу, інді і поп-музиці. Тут виступлять Alina Pash, LAYAH, Агонь, LATEXFAUNA, INAIA, KAZKA, LAUD, INDT та інші.

Музика: Night Stage

Не варто забувати про нічну сцену з Jan Blomqvist і Elekfantz. Хоч ці артисти і бували раніше в Києві, дуже багато змінилося з тих пір. По-перше Jan встиг побувати на Burning Man і WEEKEND, виступ з якого зібрав 9 млн переглядів. По-друге, він готує програму, яку Україна ще не чула.

Stand up Stage

Найвеселішою зоною керує Андрій Шабанов – шоумен, генеральний продюсер радіостанції Просто Раді.О. Стендап марафон починатиметься щодня о 15.00 і закінчуватиметься о 21.00. Тут виступить багато коміків серед яких: Наталія Гаріпова, Дмитро Романов і Stand-Up Union. Всі бажаючі зможуть проявити свої таланти на щоденному відкритому мікрофоні.

FILM.UA Zone

У цій зоні буде встановлено екран, а також обладнані комфортні місця для найкращого перегляду кіно.

Дітям покажуть Викрадену Принцесу і Мавка. Лісова пісня. Також, проведуть майстер-класи та показ короткометражок від Ukranian Film Sсhool. Кожен охочий зможе пройти кастинг, а найкращий отримає епізодичну роль в одному з серіалів FILM.UA.

Буде показана програма фестивалю авторської анімації Linoleum і програма Fashion Film Festival Kyiv. В один із днів фестивалю, хлопці з Insiders Prоject представлять і покажуть 2 фільми про екстремальні міські дослідження. І це далеко не все.

Blogging Zone

В зоні блогінгу можна поспілкуватися з такими відомими блогерами, як Чоткий Паца, Lady Diana, Маша Тимошенко, Діана Глостер, Jerry Heil, Red Lamp і Стасом Давидовим із This is Хорошо. До того ж, на цій локації буде зустріч з акторами популярного телесеріалу Школа і розіграш. За його підсумком виберуть 3 переможців, які запишуть відео з кумирами, а для максимальної краси ролика, зйомку здійснить команда фестивалю.

Zone Kids

Також BeLive облаштує дитячу зону від KidsWill. Вона готова приймати дітей віком від 4 до 12 років з 11.00 до 20.00 всі 4 дні фестивалю. Тут передбачена розважальна програма і дитячий сад з досвідченими нянями-аніматорами. Для дітей підготовлено ціле місто професій, майстер-класи з пісочної анімації, ліпленню глини, малюнками і магії мильних бульбашок. Спеціальний бонус – silent zone з вігвамами, де діти зможуть тихо відпочити, а годуючі мами погодувати дітей. Поруч буде облаштована пеленальна кімната.

Ulichnaya Eda

На BeLive будуть фуд-корти від кращих резидентів Ulichnaya Eda. Тут можна насолодитися їжею, яку ви ще не куштували і відшукати найекстравагантнішу страву фестивалю. Від хот-догів з незвичайними смаками і азіатської кухні, до найвишуканіших морепродуктів, делікатесів і солодощів.

City sport Zone

Спортивний майданчик складається з 9 балансбордів, 3 слеклайнів, рингу для урбан ніндзя, роллердрому з дитячим хокеєм, а також батута для показових виступів. Всі майданчики працюватимуть в режимі майстер-класів.

Art Zone

По території всього фестивалю встановлюють багато інсталяцій, фото і арт зон для неймовірних картинок. Основне завдання – створити атмосферу оазису серед кам’яних джунглів мегаполісу.

Раніше Факти ICTV публікували фінальний лайн-ап Festival Park 2018.