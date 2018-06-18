Депутат: Законопроект про нацбезпеку наближає Україну до НАТО

Проект закону, який до Парламенту подав президент, передбачає цивільний контроль. Про це Фактам ICTV повідомив Андрій Тетерук, член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони.
Закон про національну безпеку має наблизити Україну до членства в НАТО, говорить нардеп. Його положення відповідають вимогам Альянсу.
– На найближчому саміті НАТО ми можемо вимагати чіткий план дій по набуттю членства в НАТО. Так само, як ми робили з безвізом: дайте нам чіткий перелік умов, терміни виконання, – впевнений політик.
Тетерук називає основні ключові моменти законопроекту: призначення на посаду Міністра оборони та його першого заступника цивільних осіб.Читайте: Снєгирьов: Законопроект про нацбезпеку залишає СБУ непідзвітною
Документ передбачає розділення повноважень Начальника Генштабу та Головнокомандувача Збройних Сил.
Парламентський комітет з питань нацбезпеки і оборони має розглянути остаточну версію законопроекту завтра.