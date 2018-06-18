PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Депутат: Законопроект про нацбезпеку наближає Україну до НАТО/

Депутат: Законопроект про нацбезпеку наближає Україну до НАТО

Проект закону, який до Парламенту подав президент, передбачає цивільний контроль. Про це Фактам ICTV повідомив Андрій Тетерук, член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони.

Закон про національну безпеку має наблизити Україну до членства в НАТО, говорить нардеп. Його положення відповідають вимогам Альянсу.

– На найближчому саміті НАТО ми можемо вимагати чіткий план дій по набуттю членства в НАТО. Так само, як ми робили з безвізом: дайте нам чіткий перелік умов, терміни виконання, – впевнений політик.

Тетерук називає основні ключові моменти законопроекту: призначення на посаду Міністра оборони та його першого заступника цивільних осіб.

Читайте: Снєгирьов: Законопроект про нацбезпеку залишає СБУ непідзвітною

Документ передбачає розділення повноважень Начальника Генштабу та Головнокомандувача Збройних Сил.

Парламентський комітет з питань нацбезпеки і оборони має розглянути остаточну версію законопроекту завтра.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Зауваження Заходу щодо нацбезпеки України ліквідовано – нардеп
Контроль за обороною має здійснювати парламент – військовий експерт
Снєгирьов: Законопроект про нацбезпеку залишає СБУ непідзвітною
Штраф до 50 тис.! В Україні хочуть заборонити публічні прояви сексуальної орієнтації
Ціни і штрафи – нововведення для авто на єврономерах
Депутатська недоторканність
Депутатська недоторканність: скасувати не можна залишити
бійка берези і долженкова
На засіданні Ради побилися нардепи Береза і Долженков
Рада підтримала створення Антикорупційного суду
Світовий досвід. Як працює Антикорупційний суд в інших країнах
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка