Іржавий транспорт та хамовиті водії: коли маршрутки зникнуть з доріг Києва

Маршрутки – найчисельніший громадський транспорт Києва. Не усюди чисті, не завжди безпечні та зовсім не комфортні машини замінити вже не перший рік обіцяє влада. Факти ICTV розкажуть, чи варто цього чекати.

Маршрутки Києва курсують на 155 маршрутах.

За добу в маршрутки перевозять 1,5 мільйона пасажирів. За кількістю клієнтів їх переважає лише метрополітен. Вартість проїзду варіюється від 4 до 7 гривень.

Вже 14 липня зросте вартість проїзду у муніципальному транспорті. Тож слід чекати і подорожчання в маршрутках. Проте, наскільки збільшиться ціна – невідомо. Місцева влада не має підстав впливати на формування тарифів на маршрутки.

Хто перевізники

Зараз на ринку перевезень працює 21 приватна компанія. За день одна маршрутка провозить тисячі пасажирів.

В останні роки йде тенденція до зменшення маршрутів. Тож конкуренція між компаніями зростає.

Однак це не означає, що боротись за пасажирів перевізники будуть покращенням сервісу. Зазвичай більші компанії викуповують маршрути менших перевізників і продовжують возити пасажирів на старому транспорті.

За даними Міністерства інфраструктури лише 12% маршруток випущені пізніше 2015 року.

Паралельно з цим існує явище нелегальних маршрутів. Під час однієї з останніх перевірок, які здійснював транспортний департамент КМДА, було виявлено 10 незаконних рейсів. Зазвичай, це маршрути, на яких закінчився строк дії договору з міською владою.

Які порушення виявляють

Рух за простроченими договорами – не єдине, чим грішать приватні перевізники. Наприкінці минулого року КМДА провела масштабну інспекцію маршруток Києва.

Серед виявлених порушень – невідповідність заявленій кількості транспорту на маршрутах.

Наприклад, перевізник під час конкурсу заявляє про 15 одиниць транспорту на маршруті, а на практиці випускає 10. Таким чином витрати на перевезення зменшуються, а кількість пасажирів зростає.

Не завжди дотримуються водії інтервалу руху, видають пасажирам квитки та мають при собі протоколи техогляду. Нехтування правилами дорожнього руху не рідко призводить до ДТП.

Є проблеми і з технічним станом транспорту. У маршруток можуть відпадати двері чи навіть колеса.

– Це незадовільний стан та зовнішній вигляд салону, відсутність комплексності аптечок та прострочені вогнегасники, – повідомляють в Комунальній службі перевезень.

Нині на вулицях Києва їздить 1,6 тисяч маршруток

Крім того, на рейси випускають не ті маршрути, які були заявлені перевізником на конкурсі. Замість нових автобусів виходить застарілий транспорт. Не завжди перед виїздом транспорт перевіряють механіки.

Як працюють водії

Не рідко порушення виникають через водіїв транспорту. Вони можуть нехтувати правилами дорожнього руху, відволікатись від дороги та набирати критичну кількість пасажирів.

Мотиви поведінки водіїв стають зрозумілими, якщо подивитись оголошення про вакансії від перевізників.

Вони пропонують водіям їздити на своїх маршрутах за виконання плану. В середньому за зміну це 800 гривень. Все зароблене зверху залишається водієві. Тож він зацікавлений провезти якомога більше людей.

Коли замінять маршрутки

Повністю прибрати маршрутки з доріг столичні депутати планують до 2022 року. Проте перейти на муніципальний транспорт замість приватних маршрутних таксі пасажирам зараз навряд чи вдасться.

Незважаючи на постійне скорочення кількості маршрутів, на боці приватних перевізників проста арифметика. У них – більше 150 маршрутів. А у комунальників – 26.

Автобуси Київпастрансу мають 70 маршрутів. Трамваї – 21, а тролейбуси – 44.

За підрахунками столичної адміністрації, щоб витіснити приватних перевізників з ринку, місту треба купити:

231 автобус

172 тролейбуса

62 трамвая

Зараз місто приймає участь у програмі на отримання кредиту від Європейського банку на оновлення муніципального транспорту. Однак у разі позитивного рішення про позику, придбати вдасться менше половини від необхідного.

Як покарати несумлінних перевізників

Зважаючи на те, що відмовитись від послуг приватних перевізників в найближчі роки не вдасться, єдиний доступний нині спосіб боротьби з брудними салонами маршруток, неввічливими водіями та несправним транспортом – скарги.

Інформацію про порушення приватних перевізників можна надати в департамент транспортної інфраструктури КМДА або зателефонувавши в колл-центр мерії. Головне – запам’ятати номерні знаки та номер маршруту порушника.

І пам’ятайте, що ваша безпека в першу чергу залежить від вас самих. Іноді краще запізнитись і дочекатись іншого транспорту, ніж втиснутись в переповнену стару маршрутку.

До того ж, не завжди маршрутки залишають тільки погані враження. Нагадаємо, що вже в липні у громадському транспорті мають з’явитись водії у формі і безготівкова оплата.

Яна Семенюк