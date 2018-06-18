Нафтогаз оскаржив відтермінування стягнення з Газпрому $2,6 млрд

НАК Нафтогаз України звернувся до Апеляційного суду Швеції, щоб відновити процедуру виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

НАК Нафтогаз України звернувся до Апеляційного суду Швеції, який видав наказ про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу, написав комерційний директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко у Facebook.

– Сьогодні ми зробили подання до Апеляційного суду у Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу. На відміну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, подання до Апеляційного суду є, як правило, публічним, – написав Вітренко.

Прийняте Апеляційним судом Швеції рішення дозволяє звертатися до судів Швейцарії та Нідерландів з метою зняти вже накладені на місцеві активи Газпрому арешти.

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До слова, голландські активи ПАТ Газпром були арештовані для виплати НАК Нафтогаз 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу.