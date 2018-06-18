Наступ РФ на Азові провалиться – прикордонники

Росії буде складно організувати наступ на Азовському морі через його глибину та течії.

За даними ЗМІ, Росія перекинула в район Азова 6 артилерійських катерів, 6-7 десантних кораблів та ракетні корвети.

Це досить таки потужна сила, але тут потрібно ще розуміти особливості Азовського моря, особливості техніки, що перекидається, зауважив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, пише 5.ua.

– Азовське море складне для ведення морських (військових. – Ред.) операцій, адже воно неглибоке, там різко змінюються течії. І, в принципі, професійні моряки дають невисоку оцінку успіху будь-якої морської операції на Азові. Враховуючи те, що Азовське море невелике за своїм басейном і воно, фактично, контролюється технічними засобами стеження, можливі дії (наступальні. – Ред.) завжди можуть бути упереджені, – запевняє речник ДПСУ.

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