Нормандський формат дасть значний імпульс роботі ТКГ у Мінську

Зустріч у Нормандському форматі дасть вагомий імпульс роботі Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Про це сказав спеціальний представник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдик.

Він особливо відмітив роль у Мінському процесі представника України Леоніда Кучми: “Він дуже важливий учасник, опора нашої роботи” — повідомляє білоруське видання Naviny.

За словами спецпредставника ОБСЄ, очільники МЗС Нормандської четвірки підтвердили відданість мінським домовленостям і тій позиції, що конфлікт необхідно врегульовувати мирним шляхом.

До слова, 11 червня відбувалась зустріч Нормандської четвірки, під час якої глави МЗС країн Нормандської четвірки обговорили стан виконання Мінських домовленостей, зокрема негайне досягнення припинення вогню та деескалація. Важливою темою було обговорення розміщення на Донбасі миротворців ООН.

Нагадуємо, що 27 червня відбудеться наступне засідання ТКГ у Мінську.