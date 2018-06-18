Омбудсмени України та РФ домовилися відвідати в’язнів у тюрмах

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова та російський омбудсмен Тетяна Москалькова домовилися перевірити умови утримання українських політв’язнів у Росії та громадян РФ в українських тюрмах.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.
– Завершилась зустріч із Уповноваженим РФ Тетяною Москальковою. Обговоримо можливість синхронності перших наших відвідувань. Подальші наші візити ми проводитемо вже у різний час, — написала вона.
Також омбудсмен зазначила, що вона перевірить умови утримання українських політв’язнів у Росії, а Москалькова відвідає громадян РФ в українських в’язницях.
– Дати візитів ще обговорюємо, — додала Денісова.
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За інформацією ТАСС, омбудсмени домовилися про те, що Денісова відвідає режисера Олега Сенцова у колонії у Лабитнангі, а Москалькова відвідає головного редактора РИА Новости Украина Кирила Вишинського в СІЗО у Херсоні.
Нагадаємо, Європарламент підтримав резолюцію щодо негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.