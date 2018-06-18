Погода в Україні на сьогодні, 18 червня (КАРТА)

Сьогодні в Україні дощі з грозами очікуються на заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, на решті території без опадів, найбільша спека очікується на півдні країни – місцями тут до +31.
У північних, центральних областях та на сході прогнозують +29, на два градуси менше на заході.
У Києві сьогодні без опадів, протягом дня від +27 до +29.
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До слова, у липні-серпні температура по всій території України досягатиме 35-40° тепла.
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