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Погода в Україні на сьогодні, 18 червня (КАРТА)

Сьогодні в Україні дощі з грозами очікуються на заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, на решті території без опадів, найбільша спека очікується на півдні країни – місцями тут до +31.

У північних, центральних областях та на сході прогнозують +29, на два градуси менше на заході.

У Києві сьогодні без опадів, протягом дня від +27 до +29.

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До слова, у липні-серпні температура по всій території України досягатиме 35-40° тепла.

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