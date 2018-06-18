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Prepaid – в Україні з’явились нові банківські картки

Ощадбанк почав випуск цифрових prepaid-карт для оплати смартфоном.

Ощадбанк першим в Україні почав випускати цифрові prepaid-карти для оплати смартфоном, повідомляє прес-служба банку.

Новий вид карт призначений для здійснення на території України розрахунків в інтернеті, безконтактних оплат смартфоном в торгово-сервісній мережі, операцій в Ощад 24/7.

Поповнити prepaid-карту можна в POS-терміналах у відділеннях Ощадбанку і за допомогою переказів з будь-яких банківських карт в Україні.

Також її можна завантажити в смартфон для проведення безконтактних оплат. У карти немає фізичного носія і вона не прив’язана до інших карток і рахунків.

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Щоб отримати картку потрібно зателефонувати в контакт-центр Ощадбанку, встановити PIN-код та отримати реквізити prepaid-карти від чат-бота.

Отримані реквізити можна додати в електронні гаманці Google Pay і Ощад PAY.

До слова, Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної електронної платіжної системи WebMoney.UA через санкції.

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